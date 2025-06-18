Желаю ему удачи, - Трамп о заявлении Хаменеи, что он не будет сдаваться

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что никогда не сдастся и не примет "навязанный мир". Президент США иронично отреагировал на эти слова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время брифинга с журналистами.

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Трамп обратился к Хаменеи

Так, у Трампа спросили, он сказал верховному лидеру Ирана, который заявил, что не будет сдаваться.

Я скажу: "Желаю удачи". У них было 60 дней, а это же много - 60 дней, целая куча времени. И они допустили ошибку. Их страна в руинах. Так много людей погибло, а они не должны были погибнуть. Это очень печально,

– указал президент США.

Американский лидер не стал отвечать на вопрос о потенциальном участии США в конфликте против Ирана. Он заверил, что, мол, может это сделать, а может и не сделать.

"Никто не знает, что я хочу сделать. Но я могу сказать вот что: Иран имеет много проблем и хочет вести переговоры. Два очень простых слова: безоговорочная капитуляция", – подчеркнул он.

Кстати, Дональд Трамп сообщил, что снова говорил с Путиным. Российский диктатор предложил помочь посредничеством в ирано-израильском конфликте, на что Трамп сказал: "Разберись сначала со своими делами".