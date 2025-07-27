США потратят более 150 миллиардов на систему "Золотой купол"

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует потратить до 151 миллиарда долларов на разработку новейшей системы противоракетной обороны "Золотой купол", которая будет защищать от возможных ударов.

Такие средства потратят в течение следующих десяти лет, ведущие компании уже готовятся. Система будет аналогом израильского "Железного купола". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что хотят сделать США?

Агентство противоракетной обороны США объявило, что вскоре будет принимать предложения от компаний на разработку системы, которая будет выявлять и уничтожать угрозы, в частности, на всех этапах полета баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет.

В рамках соответствующей программы американское правительство хочет выделить 151 миллиард долларов в течение следующих десяти лет, чтобы обеспечить исследования, разработки, кибербезопасность, а также проектирование и изготовление оружия среди других задач.

В случае утверждения бюджета стартапы в области космических и оборонных технологий, а также традиционные оборонные подрядчики получат выгоду. Ряд компаний уже готовится к участию в тендерах на реализацию этого большого проекта.

Например, компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска, которая занимает ведущие позиции в области запуска спутников в США, вероятно, также получит выгоду, несмотря на его публичные разногласия с президентом Дональдом Трампом.

Последний обещает выделить 175 миллиардов на систему "Золотой купол", гарантировав ее внедрение в течение следующих трех лет. Впрочем, некоторые аналитики сомневаются в этом в рамках ранее заявленного бюджета и сроков.

Бюджетное управление Конгресса оценило, что такая система может стоить до 542 миллиардов долларов в течение 20 лет. В законопроекте Трампа на ее разработку выделили лишь 25 миллиардов, вместе с несколькими миллиардами на другие технологии ПРО.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в Белом доме в рамках создания системы противоракетной обороны подыскивают замену компании SpaceX из-за проблем между Дональдом Трампом и Илоном Маском.

Напомним, Трамп издал указ еще в первую неделю президентства, приказав Гегсету подать план разработки и реализации новейшего ракетного щита до 28 марта. Аналитики это воспринимали скептически, называя это лишь концепцией.