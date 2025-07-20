Берлин планирует купить Украине ракеты для Patriot на миллиарды евро, – немецкая оппозиционерка

Глава ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель заявила, что правительство Мерца планирует купить приобрести для Украины ракеты для Patriot. По данным депутата, эта помощь будет на сумму около 5 миллиардов евро.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Алис Вайдель в интервью изданию Tagesschau.

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Что известно о закупке ракет Patriot для Украины от Германии?

Руководительница немецкой ультраправой партии заявила, что правительство Фридриха Мерца хочет купить ракеты Patriot для Украины за 5 миллиардов евро.

В то же время она не уточнила, идет ли речь только о закупке ракет, или эта сумма также включает пусковые установки и другое оборудование.

Стоит отметить, что партия "Альтернатива для Германии" является оппозиционной партией к нынешней коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Партия AfD заняла второе место на выборах в Германии. В то же время в мае 2025 года Федеральная служба защиты конституции Германии признала "Альтернативу для Германии" экстремистской организацией.

К слову, ранее издание Bild писало, что первая ЗРК Patriot для Украины, финансируемая Германией, будет готова через 6 – 8 месяцев. Берлин рассматривает передачу одной из установок из Бундесвера, чтобы ускорить процесс, но производство замены займет годы.