В Белом доме не комментируют возможность передачи Украине дополнительных ракет для Patriot
- Белый дом отказался комментировать возможность передачи Украине дополнительных ракет для Patriot, ссылаясь на приватность договоренностей между Трампом и Зеленским.
- Пресс-секретарь Кэролайн Левитт отметила, что вопрос передачи ракет может комментировать только Дональд Трамп.
В Белом доме отказались комментировать возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Там сослались на приватность договоренностей между президентами Трампом и Зеленским.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.
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Как прокомментировали в Белом доме возможность передачи Украине ракет для Patriot
Кэролайн Левитт отметила, что комментировать вопрос передачи Украине ракет для комплекса Patriot может только сам Дональд Трамп.
Я позволю президенту (Трампу – 24 Канал) высказаться по этому поводу. Это был частный разговор между ним и президентом Зеленским, но встреча была хорошей,
– сказала пресс-секретарь Белого дома.
Таким образом, чиновник администрации Трампа ответила на вопрос, действительно ли президент США остается открытым для передачи Украине ракет ПВО, как он заявлял об этом впоследствии, и высказывал ли он заверения относительно этого в разговоре с Зеленским.
"Это была встреча, направленная на прогресс, и президент, как он неоднократно говорил, хочет, чтобы эта война закончилась", – резюмировала Левитт.
К слову, ранее Дональд Трамп на вопрос возможности поставки Украине ракет для комплексов Patriot сказал, что "посмотрит", сможет ли их передать, ведь это оружие тоже нужно США. В то же время американский лидер подчеркнул, что хочет, чтобы у него была возможность предоставить эти ракеты Украине.