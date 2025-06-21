Во время общения с журналистами Владимир Зеленский рассказал, что Вашингтону был передан запрос на новый пакет оружия, в частности, системы Patriot, передает 24 Канал.

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Киев ждет ответа

В рамках саммита G7 в Канаде министр экономики Украины Юлия Свириденко встречалась с министром финансов США Скоттом Бессентом. Они проговаривали минеральное соглашение. Также американскому министру был передан именно тот пакет оружия, которое нам нужно. "Будем ждать фидбек", – добавил президент.

Напомним, что 17 июня Владимир Зеленский планировал встретиться с Дональдом Трампом на полях саммита "Большой семерки". Глава государства хотел обсудить с ним оборонный пакет для Украины, который та готова купить. Впрочем, американский лидер преждевременно покинул мероприятие из-за событий на Ближнем Востоке.

К слову, Владимир Зеленский планирует поездку на Саммит НАТО в Гаагу 24 июня. Там он может провести встречу с Трампом.