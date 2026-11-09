Лидеры Финляндии и Норвегии месяцами тайно договаривались о звонке Путину, – Politico

Попытка двух европейских лидеров повлиять на мирные переговоры по Украине обернулась дипломатическим конфликтом. Несмотря на поддержку Владимира Зеленского, их инициатива вызвала возмущение среди ближайших союзников.

Об этом сообщает Politico.

Почему Стубб и Стьоре решили позвонить Путину?

Европейские лидеры все больше сомневались, что Вашингтон будет защищать интересы Украины и Европы в ходе мирных переговоров.

Особое беспокойство вызывала позиция Дональда Трампа, который в октябре критиковал Владимира Зеленского за удары по российской энергетической инфраструктуре, при этом положительно оценивая поведение Москвы.

20 октября Стубб и Стьоре приняли участие во встрече Зеленского со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Осло. Однако уже на следующий день Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге и назвал его "гуманистом".

После консультаций с Зеленским лидеры Финляндии и Норвегии решили, что Трамп, Уиткофф и Джаред Кушнер не должны оставаться единственными представителями Запада, которые напрямую общаются с Кремлем.

Мы тесно сотрудничаем с нашими европейскими партнерами, поддерживая Украину, но единственный голос, который доходит до Москвы, звучит из Вашингтона,

– пояснил Стьоре.

По его словам, надеяться на окончание войны без прямых контактов Европы с Москвой – иллюзия.

О чем европейские лидеры говорили с Путиным?

Телефонный разговор состоялся 27 октября в президентском дворце в Хельсинки и длился около 90 минут.

Стубб и Стьоре прежде всего донесли Путину позицию Зеленского: территориальные вопросы можно обсуждать только на личной встрече лидеров, а перед этим необходимы меры по деэскалации.

Также они затронули вопросы безопасности Балтийского моря и сохранения свободы торгового судоходства.

По словам Стьоре, Путин вел себя "рационально" и "профессионально". Российский диктатор якобы серьезно отнесся к предстоящим переговорам в Абу-Даби и пообещал поручить своей делегации подготовиться к встрече.

Однако норвежский премьер так и не убедился, что Путин действительно готов к мирному соглашению.

Почему звонок Путину возмутил европейских союзников?

После того как о разговоре стало известно, инициативу Финляндии и Норвегии резко раскритиковали другие европейские страны.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что скептически относится к такому решению.

Я думаю, что мы должны сохранять единство Европы, а не действовать в одиночку,

– подчеркнула она.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что мира нужно добиваться с помощью "силы", а не "умиротворения". Инициативу также раскритиковала Литва.

Премьер Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что Европа не должна выступать посредником в переговорах с российским диктатором.

Вы не должны брать на себя роль того, кто пытается угодить диктатору,

– заявил он.

По информации Politico, часть союзников возмутило не только само решение поговорить с Путиным, но и недостаточное согласование этого шага с другими государствами.

В то же время представители Финляндии и Норвегии настаивают, что руководство Дании, Франции, Германии и США предупредило о звонке заранее.

Стьоре признал, что не просил разрешения у других европейских лидеров.

"Она права, ведь я не просил – мы не просили разрешения",

– сказал он, комментируя критику Фредериксен.

Как на дипломатический скандал отреагировал Зеленский?

По данным Politico, Стубб и Стьоре подробно обсудили предстоящий разговор с Зеленским, а после звонка сообщили ему о результатах.

Когда критика со стороны европейских союзников усилилась, украинский президент публично встал на защиту лидеров Финляндии и Норвегии.

Они действительно нам помогают,

– заявил Зеленский.

В то же время инициативу одобрил и сам Путин, назвав ее правильным решением.

Как отмечает Politico, дипломатический конфликт продемонстрировал глубокие разногласия в Европе по поводу того, стоит ли возобновлять прямые контакты с Кремлем.

Несмотря на споры, именно Дональд Трамп продолжает определять темп мирных переговоров, тогда как Европа до сих пор не имеет единой позиции относительно того, кто должен представлять ее интересы.

Что известно о согласовании разговора с Украиной?

Ранее в украинском МИД подчеркивали, что октябрьский звонок скандинавских лидеров в Москву был четко скоординирован с Киевом для передачи важных сигналов.

Впоследствии финский лидер пояснил, что разговор был призван создать условия для встречи ь президентов Украины и России.