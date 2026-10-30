Зеленский через лидеров Финляндии и Норвегии передал сигналы Путину

О дипломатической координации действий рассказал пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий во время беседы с журналистами 30 октября.

Adv

популярные видео

Что известно о звонке Стубба и Стьоре Путину

По словам Тихого, переговоры иностранных партнеров с Кремлем имеют смысл только тогда, когда они остаются частью единой скоординированной стратегии.

Пресс-секретарь МИД отметил, что переговоры президента Финляндии Стубба и премьер-министра Норвегии Стьоре с главой России основывались на предварительных совместных договоренностях в Осло.

Президент Украины просил своих коллег из Финляндии и Норвегии озвучить определенные сигналы Путину. Они озвучили эти сигналы, позиции, донесли то, о чем просил президент, поэтому этот звонок был скоординирован– отметил Тихий.

Представитель дипломатического ведомства подчеркнул, что Финляндия и Норвегия имеют общую сухопутную границу с Россией. Потому оба государства непосредственно заинтересованы в безопасности региона и выступают партнерами Украины в мирных усилиях.

Реклама

В то же время в министерстве предостерегли других лидеров европейских стран от попыток вести сепаратные или самовольные переговоры с Москвой без предварительного согласования с официальным Киевом.

Однако мы против любых нескоординированных, самодеятельных звонков ради неизвестно чего. Если хотите помочь дипломатическим усилиям, хотите помочь мирному процессу, пожалуйста, проконсультируйтесь с Украиной, согласуйте, обсудите, мы найдем способ, как вас привлечь– подчеркнул Георгий Тихий.

Напомним, 27 октября Стубб и Стьоре провели беседу с Путиным перед запланированными дипломатическими встречами в Абу-Даби. Основными темами были прекращение войны, деэскалация и решение вопросов безопасности в Европе.