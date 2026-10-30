Зеленський через лідерів Фінляндії та Норвегії передав сигнали Путіну

Про дипломатичну координацію дій розповів речник МЗС України Георгій Тихий під час спілкування з журналістами 30 жовтня.

Adv

популярні відео

Що відомо про дзвінок Стубба та Стьоре Путіну

За словами Тихого, розмови іноземних партнерів із Кремлем мають сенс лише тоді, коли вони залишаються частиною єдиної скоординованої стратегії.

Речник МЗС зазначив, що переговори президента Фінляндії Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Стьоре з очільником Росії базувалися на попередніх спільних домовленостях в Осло.

Президент України просив своїх колег з Фінляндії і Норвегії озвучити певні сигнали Путіну. Вони озвучили ці сигнали, позиції, донесли ті речі, які президент просив донести, тому цей дзвінок був скоординований– зазначив Тихий.

Представник дипломатичного відомства наголосив, що Фінляндія та Норвегія мають спільний сухопутний кордон із Росією. Через це обидві держави безпосередньо зацікавлені у безпеці регіону та виступають партнерами України у мирних зусиллях.

Реклама

Водночас у міністерстві застерегли інших лідерів країн Європи від спроб вести сепаратні або самовільні перемовини з Москвою без попереднього погодження з офіційним Києвом.

Але ми проти будь-яких нескоординованих, самодіяльних дзвінків заради невідомо чого. Якщо хочете допомогти дипломатичним зусиллям, хочете допомогти мирному процесу, будь ласка, проконсультуйтеся з Україною, погодьте, проговоріть, знайдемо спосіб, як вас залучити– наголосив Георгій Тихий.

Нагадаємо, 27 жовтня Стубб та Стьоре провели розмову з Путіним перед запланованими дипломатичними зустрічами в Абу-Дабі. Основними темами були припинення війни, деескалація та розв'язання безпекових питань у Європі.