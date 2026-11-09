Лідери Фінляндії та Норвегії місяцями таємно домовлялися про дзвінок Путіну, – Politico

Про це повідомляє Politico.

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Чому Стубб і Стьоре вирішили зателефонувати Путіну?

Європейські лідери дедалі більше сумнівалися, що Вашингтон захищатиме інтереси України та Європи під час мирних переговорів.

Особливе занепокоєння викликала позиція Дональда Трампа, який у жовтні критикував Володимира Зеленського за удари по російській енергетичній інфраструктурі, водночас позитивно оцінюючи поведінку Москви.

20 жовтня Стубб і Стьоре взяли участь у зустрічі Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом в Осло. Однак уже наступного дня Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі та назвав його "гуманістом".

Після консультацій із Зеленським лідери Фінляндії та Норвегії вирішили, що Трамп, Віткофф і Джаред Кушнер не повинні залишатися єдиними представниками Заходу, які безпосередньо спілкуються з Кремлем.

Ми тісно співпрацюємо з нашими європейськими партнерами, підтримуючи Україну, але єдиний голос, який доходить до Москви, лунає з Вашингтона– пояснив Стьоре.

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За його словами, сподіватися на завершення війни без прямих контактів Європи з Москвою – ілюзія.

Про що європейські лідери говорили з Путіним?

Телефонна розмова відбулася 27 жовтня в президентському палаці у Гельсінкі та тривала близько 90 хвилин.

Стубб і Стьоре насамперед передали Путіну позицію Зеленського: територіальні питання можна обговорювати лише на особистій зустрічі лідерів, а перед цим необхідні заходи з деескалації.

Також вони порушили питання безпеки Балтійського моря та збереження свободи торговельного судноплавства.

За словами Стьоре, Путін поводився "раціонально" та "професійно". Російський диктатор нібито серйозно поставився до майбутніх переговорів в Абу-Дабі та пообіцяв доручити своїй делегації підготуватися до зустрічі.

Однак норвезький прем'єр так і не переконався, що Путін справді готовий до мирної угоди.

Чому дзвінок Путіну обурив європейських союзників?

Після того як про розмову стало відомо, ініціативу Фінляндії та Норвегії різко розкритикували інші європейські країни.

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Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що скептично ставиться до такого рішення.

Я думаю, що ми повинні зберігати єдність Європи, а не діяти поодинці– наголосила вона.

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що миру потрібно досягати завдяки "силі", а не "умиротворенню". Ініціативу також розкритикувала Литва.

Прем'єр Естонії Крістен Міхал наголосив, що Європа не повинна виступати посередником у переговорах із російським диктатором.

Ви не повинні брати на себе роль того, хто намагається догодити диктатору– заявив він.

За інформацією Politico, частину союзників обурило не лише саме рішення поговорити з Путіним, а й недостатнє узгодження цього кроку з іншими державами.

Водночас представники Фінляндії та Норвегії наполягають, що керівництво Данії, Франції, Німеччини та США попередили про дзвінок заздалегідь.

Стьоре визнав, що не просив дозволу інших європейських лідерів.

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Вона має рацію, адже я не просив – ми не просили дозволу– сказав він, коментуючи критику Фредеріксен.

Як на дипломатичний скандал відреагував Зеленський?

За даними Politico, Стубб і Стьоре докладно обговорили майбутню розмову із Зеленським, а після дзвінка повідомили йому про результати.

Коли критика європейських союзників посилилася, український президент публічно став на захист лідерів Фінляндії та Норвегії.

Вони справді нам допомагають– заявив Зеленський.

Водночас ініціативу схвалив і сам Путін, назвавши її правильним рішенням.

Як зазначає Politico, дипломатичний конфлікт продемонстрував глибокі розбіжності в Європі щодо того, чи варто відновлювати прямі контакти з Кремлем.

Попри суперечки, саме Дональд Трамп продовжує визначати темп мирних переговорів, тоді як Європа досі не має єдиної позиції щодо того, хто повинен представляти її інтереси.

Що відомо про узгодження розмови з Україною?

Раніше в українському МЗС наголошували, що жовтневий дзвінок скандинавських лідерів до Москви був чітко скоординований з Києвом для передачі важливих сигналів.

Згодом фінський лідер пояснив, що розмова була покликана створити умови для зустрічі президентів України та Росії.