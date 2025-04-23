Краще "розуміють" Росію та кажуть про жорсткіші умови: у США зробили нову заяву про мир

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що якщо нинішні мирні переговори проваляться, Україна в майбутньому може зіткнутися з жорсткішими умовами з боку Росії. За його словами, Вашингтон тепер "краще розуміє" позицію Москви.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Марко Рубіо в інтерв'ю для The Free Press.

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Яке бачення США щодо війни в Україні

За словами Рубіо, якщо переговори під керівництвом США проваляться, Україна може опинитися в більш незручному становищі в майбутньому та отримати більш жорсткі умови миру від Росії.

Військового вирішення цієї війни немає. Треба бути відвертими. Росія не збирається просто захопити Україну і взяти всю країну. А Україна не зможе відтіснити їх (росіян – 24 Канал) назад до позицій до 2014 року,

– заявив Рубіо.

Він також зазначив, що США стали значно краще розуміти Росію, адже вперше за три роки провели з нею переговори.

До слова, The Washington Post пише, що переговори України та США у Лондоні 23 квітня могли зірватися через "небажання України віддавати території". Про це повідомив ознайомлений із ситуацією чиновник, який говорив на умовах анонімності через "напружену політичну ситуацію".