США можуть згорнути зусилля для миру в Україні, – Рубіо попередив генсека НАТО

Вашингтон може відмовитись від посередництва у встановленні миру в Україні. Рубіо попередив НАТО, що без чіткого прогресу США завершать свою участь.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на речницю Держдепу США Теммі Брюс. У Сполучених Штатах не виключають, що можуть згорнути посередницьку участь у спробах встановити мир в Україні.

Читайте також Ніхто не хоче повторення цього: Рютте пояснив, у чому полягає проблема з розміщенням миротворців

Рубіо попередив НАТО

Як розповіла Брюс, Рубіо поінформував Рютте про останню мирну пропозицію, яку у четвер представили українській делегації в Парижі, а також російським офіційним особам телефоном.

За її словами, держсекретар "висловив сподівання президента Трампа і Сполучених Штатів, що ця пропозиція буде прийнята і призведе до міцного і тривалого миру в Україні".

Теммі Брюс наголосила, що США залишаються відданими припиненню війни.

Держсекретар підкреслив, що, хоча наша країна віддана справі припинення війни, якщо найближчим часом не з’явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відійдуть від посередницьких зусиль у встановленні миру,

– підкреслила вона.

Раніше США закликали обидві сторони конфлікту підтримати ініціативу щодо припинення вогню, однак Росія продовжує атакувати цивільне населення.