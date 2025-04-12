У Держдепі шоковані: Рубіо закликав писати доноси про "антихристиянські погляди" колег

Державний секретар США Марко Рубіо закликав співробітників Держдепартаменту повідомляти про випадки проявів "упередженого ставлення до християн" з боку колег. Це викликало шок і спантеличення у чиновників.

Рубіо просить зазначати імена та інші деталі тих, хто мав такі прояви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Рубіо просить писати доноси

У документі, що був розісланий дипломатичним представництвам США по всьому світу, йдеться про створення спеціальної робочої групи, яка планує зібратися вже 22 квітня, щоб обговорити свої початкові висновки.

У ньому наголошується на важливості максимально детального опису кожного випадку – із зазначенням імен, дат, місць, де були "порушення".

Документ був розісланий до посольств по всьому світу від імені держсекретаря Марко Рубіо. Інструкції також були оприлюднені в повідомленні для всього департаменту.

Чиновники Держдепартаменту були шоковані та стривожені такою настановою. Вони вважають, що це може створити культуру страху та доносів.

Вони також думають, що ініціатива ґрунтується на хибному припущенні, що департамент має антихристиянські упередження.

Ця ініціатива стала прямим наслідком указу, підписаного президентом США Дональдом Трампом у лютому. Указ зобов'язує всі федеральні відомства викорінити "антихристиянські упередження" в уряді.

Нагадаємо, Марко Рубіо з'явився в етері Fox News із хрестом на лобі, що є символом Попільної середи в католицьких конфесіях.