Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував критику щодо того, що Вашингтон нібито надає Путіну "щось задарма", дозволяючи продаж російського дизельного пального. Він заявив, що Росія все одно постачала б це пальне на світовий ринок.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами.

США дають Путіну поступки?

Під час розмови Рубіо запитали, як він відповість на закиди, що США фактично роблять Путіну безплатні поступки.

У відповідь держсекретар наголосив, що російське дизельне пальне однаково опинилося б на міжнародному ринку, незалежно від позиції Вашингтона.

Дизельне пальне, яке Путін збирався продати, однаково потрапило б на світовий ринок. Єдина різниця полягає в тому, скільки цього пального отримали б Сполучені Штати,

– пояснив Рубіо.

Тим часом представник Путіна Кирило Дмитрієв назвав "історичним моментом" рішення президента США Дональда Трампа не запроваджувати обмеження проти Росії за "законом Грема".

За його словами, санкції могли б зашкодити економічній співпраці між Москвою та Вашингтоном, а також вплинути на світові ринки.

Тому замість обмежень і конфронтації країнам потрібні переговори, взаємовигідна співпраця та спільна відповідальність за глобальну стабільність. Дмитрієв привітав рішення Трампа, стверджуючи, що економічні зв'язки між США та Росією відповідають інтересам обох держав.