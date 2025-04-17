У кожного своя місія: для чого Рубіо та Віткофф можуть відвідати Париж

Держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф невдовзі відвідають Францію. У кожного – своє завдання.

У Штатах добре розуміють: без згоди з Європою домовитися про щось серйозне не вдасться. Як сказав політолог та керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в етері 24 Каналу, зараз у США ще немає спільної стратегії, що робити з Росією.

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Яка мета поїздки Віткоффа та Рубіо

За інформацією Politico, Віткофф зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо – зі своїм французьким візаві Жаном-Ноелем Барро.

Ймовірно, на думку політолога, головна мета візиту Віткоффа – зрозуміти позицію європейських партнерів України щодо конкретних вимог Кремля. Адже вже стало очевидно: які б обіцянки не давали США Кремлю чи особисто Владіміру Путіну, без узгодженої позиції з Європою домовитись не вдасться.

Яскравий приклад – питання санкцій після зустрічі в Ер-Ріяді. Москва тоді висунула "п'ять абзаців" вимог, зокрема: зняття обмежень із "Россільгоспбанку", послаблення обмежень на аграрну продукцію, добрива тощо.

У нинішніх умовах Віткофф, ймовірно, хоче зрозуміти особисту позицію Еммануеля Макрона – одного з лідерів "Коаліції охочих". Ба більше, саме Макрона де-факто обрано "комунікатором" із Путіним від Європи.

Цей момент надзвичайно важливий,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Крім того, цей візит – своєрідна демонстрація того, що США не ведуть переговори з Москвою автономно, без урахування позиції Європи. Навпаки, трансатлантична співпраця зберігається: Штати виступають як умовні "добрі поліцейські", а Європа формує елементи безпекових гарантій – зокрема контингенту та тактичної допомоги Україні.

Згадаймо останнє засідання формату "Рамштайн", де союзники взяли на себе зобов'язання допомогти Україні на суму 21 мільярдів євро. Тож цей візит важливий не лише для Віткоффа. Важливо також, що Рубіо має окрему програму, і це підкреслює, що кожен із них представляє свою лінію в американській зовнішній політиці.

Очевидно, між ними є розбіжності. Якщо Віткофф готовий обіцяти Москві "золоті гори" і просувати промосковську лінію в команді Трампа, то Держдепартамент займає консервативнішу, більш проукраїнську позицію.

Це підтвердила нещодавня заява речниці Держдепу Теммі Брюс, яка наголосила: послаблення санкцій проти Росії неможливе до режиму припинення вогню.

Отже, всередині США немає єдиної позиції щодо того, як діяти у відповідь на агресію Росії.