У Румунії військовим дозволили збивати російські дрони, які залетіли в країну

Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який дозволяє армії збивати БпЛА, що незаконно перетнули повітряний простір країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.

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Що відомо про рішення Румунії щодо БпЛА

У понеділок, 19 травня, Боложан підписав указ про оприлюднення Закону про проведення військових місій та операцій на території Румунської держави в мирний час та указ про оприлюднення Закону про контроль за використанням національного повітряного простору.

Саме останній дає румунським військовим право збивати дрони, які незаконно перетнули повітряний простір країни.

Потреба у такому рішенні особливо загострилася після того, як російські дрони, атакуючи південь Одещини, почали залітати на територію Румунії. Наприкінці лютого парламент країни схвалив законопроєкт, який дозволяє збивати такі БпЛА. Документ підтримав 81 сенатор, тоді як 12 виступили проти, а ще двоє утрималися.

Румунські ультраправі намагалися оскаржити закон у Конституційному суді, однак програли.