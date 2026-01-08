Сусідка України не надасть Києву війська, та її підтримка буде не менш важливою

Після засідання коаліції охочих 6 січня в різних країнах говорили про можливе введення військ. Поки що жодна із країн, з якими сусідить Україна, не сказала однозначно, що відправить своїх солдатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нікушора Дана.

Румунія введе війська в Україну?

6 січня президент Румунії Нікушор Дан виступив із заявою щодо можливого введення військ в Україну.

Не війська в Україні, а логістична підтримка, навчання, підготовка українських військових в Румунії або в інших європейських країнах, у співпраці з арміями відповідних країн, участь у спільних програмах озброєння, речі, про які ви знаєте – ось де ми сьогодні знаходимося,

– окреслив він роль Румунії.

Також Дан підкреслив, що зобов'язання кожної з країн затвердять парламенти – щоб це не було просто декларацією про наміри. Зокрема, Румунія братиме участь в одному зі стовпів безпеки.

"У морській сфері, як ви знаєте, Румунія разом із Туреччиною та Болгарією проводить розмінування у водах Чорного моря і продовжуватиме це робити, і, звичайно, ця діяльність буде розширена і стане частиною цього морського напрямку, з одного боку. З іншого боку, існує механізм реагування – і тут, як я вже казав, дуже важливо, що Сполучені Штати є його частиною", – пояснив президент.

За словами Дана, механізм реагування працюватиме так: перші 24 години відсіч агресору дає Україна, протягом 48 годин має бути реакція європейських сил або коаліції охочих, і впродовж 72 годин має бути відповідь Сполучених Штатів. Моніторинг дотримання миру координуватимуть США.

Медійників цікавили деталі щодо роботи логістичного хабу в місті Кимпія-Турзій, але Дан не навів їх. Політик сказав тільки, що цей центр працює.

У Словаччині висловилися про іноземні війська в Україні

Прем'єр Роберт Фіцо сказав, що не може перешкодити такому рішенню інших країн. Але за його каденції жоден словацький солдат не поїде в Україну у складі багатонаціональних військових сил. Нагадаємо, наступні парламентські вибори в Словаччині будуть у 2027 році.

Фіцо розкритикував плани коаліції охочих, але сказав, що його країна може брати участь в моніторингу мирної угоди.