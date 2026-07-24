F-16 збив невідомий БпЛА, який залетів на територію Румунії

Румунський F-16 збив невідомий безпілотник. Він залетів на територію країни вранці 24 липня.

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан на своїй сторінці в X.

Що відомо про збиття БпЛА у Румунії?

Інцидент із невідомим безпілотником стався близько 11:00 над безлюдною територією.

Румунський пілот на літаку F-16 збив безпілотник, який увійшов у повітряний простір нашої країни. Район був безлюдним, тому пілот зміг здійснити постріл без жодного ризику,

– написав Нікушор Дан.

За його словами, на місці падіння уламків наразі працюють групи спеціалізованих установ. Вони досліджують місцевість, аби з'ясувати всі деталі інциденту.

Нагадаємо, що у цей же час Одеса та область були під атакою російських дронів.

Під час цього обстрілу в обласному центрі постраждала одна людина. Ударом пошкоджений магазин та інфраструктура.

На початку липня російські БпЛА уже загрожували Румунії. Там навіть вночі оголошували повітряну тривогу, а саме на півночі повіту Тульча.