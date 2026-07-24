F-16 збив невідомий БпЛА, який залетів на територію Румунії
Румунський F-16 збив невідомий безпілотник. Він залетів на територію країни вранці 24 липня.
Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан на своїй сторінці в X.
Що відомо про збиття БпЛА у Румунії?
Інцидент із невідомим безпілотником стався близько 11:00 над безлюдною територією.
Румунський пілот на літаку F-16 збив безпілотник, який увійшов у повітряний простір нашої країни. Район був безлюдним, тому пілот зміг здійснити постріл без жодного ризику,
– написав Нікушор Дан.
За його словами, на місці падіння уламків наразі працюють групи спеціалізованих установ. Вони досліджують місцевість, аби з'ясувати всі деталі інциденту.
Нагадаємо, що у цей же час Одеса та область були під атакою російських дронів.
Під час цього обстрілу в обласному центрі постраждала одна людина. Ударом пошкоджений магазин та інфраструктура.
На початку липня російські БпЛА уже загрожували Румунії. Там навіть вночі оголошували повітряну тривогу, а саме на півночі повіту Тульча.