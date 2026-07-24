Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан на своїй сторінці в X.

Що відомо про збиття БпЛА у Румунії?

Іницидент із невідомим безпілотником стався близько 11:00 над безлюдною територією.

Румунський пілот на літаку F-16 збив безпілотник, який увійшов у повітряний простір нашої країни. Район був безлюдним, тому пілот зміг здійснити постріл без жодного ризику,

– написав Дан.

За його словами, на місці падіння уламків наразі працюють групи спеціалізованих установ. Вони досліджують місцевість, аби з'ясувати всі деталі інциденту.