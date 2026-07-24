Про це пише Суспільне.
Що відомо про атаку на Одесу?
Після нічного обстрілу росіяни продовжили атакувати Одещину і вранці.
О 10:54 Повітряні сили попередили про БпЛА курсом на Одещину з Чорного моря. А о 10:57 – про баражуючі боєприпаси "Бандероль" у напрямку Одеси.
Гучно у місті було приблизно о 10:59.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Попередньо, є постраждалий. Пошкоджений магазин та інфраструктура.
Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Пошкоджено меблевий магазин. За попередніми даними, одна людина постраждала. Інформація уточнюється,
– написав голова ОВА Кіпер.
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Нагадаємо, що росіяни вночі 24 липня масовано атакували Одещину. Було уражено житловий сектор та промислову інфраструктуру.
На жаль, відомо про двох постраждалих: жінку та 4-річну дитину.
Напередодні, 23 липня, Одеса теж постраждала від рук росіян. Тоді були руйнування міської інфраструктури та житлових будинків. Але, на щастя, жертв вдалося уникнути.