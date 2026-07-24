На регіон летіли ракети та ударні БпЛА. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки атаки на Одещину?

Під час обстрілу було уражено житловий сектор та промислову інфраструктуру.

Зокрема, зазнала пошкоджень територія одного з підприємств. Тут минулося без руйнувань та постраждалих.

Також унаслідок влучання пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. А ще зазнали руйнувань приватні оселі та легкові автомобілі.

На жаль, постраждала жінка та 4-річна дитина. Їм надано медичну допомогу.

Наразі усі пожежі, що виникли, уже оперативно ліквідовані рятувальниками.