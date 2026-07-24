Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Скільки ворожих цілей збили сили ППО?

Під час атаки росіяни запустили п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 180 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Гвардійське та Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними Повітряних сил, було зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних БпЛА на дев'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми.

У ПС наголосили, що станом на момент публікації повідомлення атака триває, в повітряному просторі досі фіксують декілька ворожих БпЛА.

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