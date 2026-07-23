Про наслідки нічної атаки повідомили представники місцевої влади.

Що відомо про атаку?

Майже всю ніч Одеса перебувала під ворожим ударом, а містяни знову провели години в напрузі через повітряну тривогу.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак зазначив, що удар припав по міській інфраструктурі й житлових будинках.

Внаслідок ворожих дій у місті зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, ударна хвиля та уламки пошкодили кілька легкових автівок, приміщення одного з офісних центрів, а також вибили скління у низці приватних житлових будинків.

Лисак подякував українським Силам оборони за захист міста та його мешканців. "Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку", – наголосив він у зверненні до містян.