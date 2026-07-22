Детальніше про наслідки ворожої атаки повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки обстрілу?

За даними ОВА, відомо про щонайменше трьох постраждалих внаслідок атаки. Медики надали допомогу 33-річній жінці та чоловікам 25 та 41 року.

Ворожий БпЛА вдарив по території цивільного підприємства, через що там загорілись автівки та приміщення.

Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали також про рух ворожих керованих авіабомб у напрямку міста. А згодом й про новий БпЛА, що летів з південного напрямку.