Подробнее о последствиях вражеской атаки сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Какие последствия обстрела?

По данным ОВА, известно о по меньшей мере трех пострадавших в результате атаки. Медики оказали помощь 33-летней женщине и мужчинам 25 и 41 года.

Вражеский БпЛА ударил по территории гражданского предприятия, из-за чего там загорелись автомобили и помещения.

Воздушные силы ВСУ ранее предупреждали также о движении вражеских управляемых авиабомб в направлении города. А впоследствии и о новом БпЛА, летевшем с южного направления.

Напомним, агрессор несколько раз в день атаковал Одесщину. Днем в результате ударов одного из вражеских дронов погиб человек и пострадали еще не менее двух. Разрушен двухэтажный дом и повреждена территория СТО.

Всего ночью российские войска запустили по Украине 220 воздушных целей. Силы противовоздушной обороны обезвредили 204 вражеских БпЛА и три управляемых авиационных ракеты Х-59/69. Однако зафиксировано попадание баллистической ракеты и дронов.