Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомили в ОВА.

Які наслідки удару по Одесі?

За попередніми даними, двоє людей постраждали – 82-річна жінка та 54-річний чоловік.

Один з ворожих безпілотників влучив у двоповерховий будинок, спричинивши руйнування. Також пошкоджено територію СТО.

Нагадаємо, що близько 12:13 в Одеському районі була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу російських дронів. Біля 12:29 в Одесі пролунав вибух.

Одещина сьогодні вже зазнала ворожої атаки. В одному з населених пунктів дрон влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Там загинула 61-річна жінка. В іншому населеному пункті внаслідок влучання безпілотника обвалився дах приватного житлового будинку.

Крім того, було пошкоджено складське приміщення для зберігання тютюну та магістральний газопровід.

До слова, під ударом росіян опинився Чернігів. Там безпілотник окупантів влучив у підприємство. Одна людина отримала поранення. Унаслідок атаки без світла залишилися понад 100 тисяч абонентів у Чернігові, Чернігівському і Корюківському районах.

Тим часом на Київщині внаслідок російських ударів постраждали 5 людей. Серед них – троє дітей. Окупанти поцілили у житловий будинок у селі Чайки Бучанського району.