На місці працювали рятувальники. Про це ДСНС повідомили у власних соцмережах.
Що відомо про атаку на Київщину?
У середу, 22 липня, росіяни завдали удару по житловому будинку, який розташований у селі Чайки, Бучанського району.
5 людей постраждали внаслідок російської атаки на Київщину. Серед них – троє дітей,
– заявили працівники ДСНС.
Також вони повідомили, що медики надали всю необхідну допомогу пораненим на місці. Рятувальникам вдалось загасити пожежу.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Наслідки російського удару по Київщині / Фото ДСНС
Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу / Фото ДСНС
Що відомо про останні російські удари по Україні?
Ввечері 21 липня росіяни також атакували Київську область дронами. Місцева ОВА повідомляла про роботу ППО.
Вранці того ж дня ворожі війська завдали серії ударів по житлових будинках, торгівельному центру та цивільній інфраструктурі Сумам. Під час ліквідації наслідків обстрілів окупанти повторно вдарили по рятувальниках, які працювали на місці пожежі.