На місці працювали рятувальники. Про це ДСНС повідомили у власних соцмережах.

Що відомо про атаку на Київщину?

У середу, 22 липня, росіяни завдали удару по житловому будинку, який розташований у селі Чайки, Бучанського району.

5 людей постраждали внаслідок російської атаки на Київщину. Серед них – троє дітей,

– заявили працівники ДСНС.

Також вони повідомили, що медики надали всю необхідну допомогу пораненим на місці. Рятувальникам вдалось загасити пожежу.



Наслідки російського удару по Київщині / Фото ДСНС



Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу / Фото ДСНС

Що відомо про останні російські удари по Україні?

Ввечері 21 липня росіяни також атакували Київську область дронами. Місцева ОВА повідомляла про роботу ППО.

Вранці того ж дня ворожі війська завдали серії ударів по житлових будинках, торгівельному центру та цивільній інфраструктурі Сумам. Під час ліквідації наслідків обстрілів окупанти повторно вдарили по рятувальниках, які працювали на місці пожежі.