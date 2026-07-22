На месте работали спасатели. Об этом ГСЧС сообщило в своих социальных сетях.

Что известно об атаке на Киевскую область?

В среду, 22 июля, россияне нанесли удар по жилому дому, расположенному в селе Чайки Бучанского района.

5 человек пострадали в результате российской атаки на Киевскую область. Среди них – трое детей,

– заявили сотрудники ГСЧС.

Также они сообщили, что медики оказали всю необходимую помощь раненым на месте. Спасателям удалось потушить пожар.



Последствия российского удара по Киевской области / Фото ГСЧС



Спасателям удалось ликвидировать пожар / Фото ГСЧС

Что известно о последних российских ударах по Украине?

Вечером 21 июля россияне также провели атаку на Киевскую область с помощью дронов. Местная ОГА сообщала о работе ПВО.

Утром того же дня вражеские войска нанесли серию ударов по жилым домам, торговому центру и гражданской инфраструктуре Сум. Во время ликвидации последствий обстрелов оккупанты повторно нанесли удар по спасателям, работавшим на месте пожара.