На месте работали спасатели. Об этом ГСЧС сообщило в своих социальных сетях.
Что известно об атаке на Киевскую область?
В среду, 22 июля, россияне нанесли удар по жилому дому, расположенному в селе Чайки Бучанского района.
5 человек пострадали в результате российской атаки на Киевскую область. Среди них – трое детей,
– заявили сотрудники ГСЧС.
Также они сообщили, что медики оказали всю необходимую помощь раненым на месте. Спасателям удалось потушить пожар.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Последствия российского удара по Киевской области / Фото ГСЧС
Спасателям удалось ликвидировать пожар / Фото ГСЧС
Что известно о последних российских ударах по Украине?
Вечером 21 июля россияне также провели атаку на Киевскую область с помощью дронов. Местная ОГА сообщала о работе ПВО.
Утром того же дня вражеские войска нанесли серию ударов по жилым домам, торговому центру и гражданской инфраструктуре Сум. Во время ликвидации последствий обстрелов оккупанты повторно нанесли удар по спасателям, работавшим на месте пожара.