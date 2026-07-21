Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно об атаке?

Российские оккупанты нанесли несколько последовательных ударов по Сумам, используя реактивные беспилотники. Одной из целей стал девятиэтажный жилой дом, в который попал вражеский БПЛА. В результате удара на первом этаже здания возник пожар.

На место оперативно прибыли подразделения ГСЧС. Спасатели эвакуировали жильцов многоэтажки и ликвидировали возгорание. По предварительным данным, ранения получили шесть человек, среди которых четверо детей.

Еще одним объектом атаки стал торговый центр, где в результате попадания возник масштабный пожар. Во время работы экстренных служб российские военные применили тактику повторных ударов, пытаясь поразить спасателей, ликвидировавших последствия атаки.

Враг атаковал спасателей во время тушения пожара / Фото ГСЧС

В результате этого был полностью уничтожен служебный автомобиль ГСЧС. Еще одно транспортное средство спасателей получило повреждения.

Кроме того, российские войска провели атаку на придомовую территорию. В результате обстрела загорелись два легковых автомобиля, которые спасатели впоследствии потушили.

Оккупанты провели атаку на Сумы реактивными беспилотниками: смотрите видео

Несмотря на постоянную угрозу новых ударов и чрезвычайно сложную ситуацию с безопасностью, сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия российской атаки, спасать людей и оказывать необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, масштабный пожар произошел именно в торговом центре "Эпицентр". В компании подтвердили, что здание подверглось обстрелу, однако, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет. По данным местных журналистов, в результате пожара частично обрушилась часть здания, где располагался строительный отдел. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что масштабы разрушений торгового центра значительны.