Об этом сообщает Суспільне.

Что известно об атаке на Одессу?

После ночного обстрела россияне продолжили проводить атаки против Одесской области и утром.

В 10:54 Воздушные силы предупредили о БПЛА, следующем курсом на Одесскую область с Черного моря. А в 10:57 – о баражирующих боеприпасах "Бандероль" в направлении Одессы.

Громкие взрывы в городе прозвучали примерно в 10:59.

По предварительным данным, есть пострадавший. Повреждены магазин и инфраструктура.

Под удар попала гражданская инфраструктура. Поврежден мебельный магазин. По предварительным данным, один человек пострадал. Информация уточняется,

– написал глава ОГА Кипер.

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Напомним, что россияне ночью 24 июля массированно атаковали Одесскую область. Были поражены жилой сектор и промышленная инфраструктура.

К сожалению, известно о двух пострадавших: женщине и 4-летнем ребенке.

Накануне, 23 июля, Одесса также пострадала от рук россиян. Тогда были разрушены городская инфраструктура и жилые дома. Но, к счастью, жертв удалось избежать.