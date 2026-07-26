Румунський F-16 збив третій дрон за три дні над територією країни

У Румунії вранці 26 липня вдалося знищити ще один безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Це вже третій такий випадок за три останні дні.

Про новий інцидент повідомив президент Румунії Нікушор Дан . За його словами, винищувач F-16 Повітряних сил країни перехопив і збив повітряну ціль у районі Суліна – Кілія. Сталося це над територіальними водами країни.

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БпЛА вдалося збити вранці 26 липня – о 10:13 за місцевим часом. Попередньо, уламки апарата впали у води поблизу румунського узбережжя.

Вітаю румунських пілотів і наземні команди з професіоналізмом, мужністю та ефективністю, з якими вони виконують свої завдання. Своїми діями вони роблять внесок у захист національної території та безпеку громадян Румунії,

– написав Нікушор Дан.

Нікушор Дан не розкрив детальних характеристик безпілотника чи точного маршруту його польоту. Водночас він наголосив, що це третій випадок порушення повітряного простору країни за три доби.

Нагадаємо, перший інцидент стався 24 липня, коли румунський F-16 ліквідував невідомий БпЛА, що залетів у повітряний простір країни. Тоді перехоплення відбулося близько 11:00 над безлюдною місцевістю, поблизу населеного пункту Падіна у повіті Бузеу.

Збройні сили Румунії одразу заявили, що візуально збитий безпілотник був схожий на російський Shahed чи "Герань-2". Згодом прокуратура при Апеляційному суді міста Плоєшть підтвердила, що збитий дрон був саме "Шахедом".

Правоохоронці також повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом експлуатації повітряного судна в забороненій зоні – правопорушення, передбаченого Повітряним кодексом.

Вже наступного дня, 25 липня, два винищувачі F-16 Fighting Falcon, які виконували завдання з повітряного патрулювання, виявили ще одну ціль. БпЛА збили приблизно за 10 кілометрів на захід від міста Сфинту-Георге близько 08:30 за місцевим часом.