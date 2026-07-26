Про це повідомила румунська редакція Euronews.

Що відомо про збитий в Румунії безпілотник?

Прокуратура при Апеляційному суді міста Плоєшть підтвердила, що збитий дрон був саме "Шахедом".

Правоохоронці також повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом експлуатації повітряного судна в забороненій зоні – правопорушення, передбаченого Повітряним кодексом.

Водночас ракета, випущена італійськими пілотами винищувача Eurofighter Typhoon, яка не влучила в безпілотник, утворила вирву в місці падіння в повіті Бреїла. У районі Падіна в повіті Бузеу також були виявлені уламки.

Бригади Міністерства національної оборони на місцях виявили ділянки ураження внаслідок перехоплення безпілотника літаком F-16 румунських ВПС у п'ятницю, 24 липня. Так, уламки безпілотника та ракети-перехоплювача були виявлені в районі Падіна, повіт Бузеу, а кратер та залишки ракети класу "повітря – повітря" – в районі Тетару, повіт Бреїла,

– сказав речник міністерства оборони Румунії Даніель Ністор.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, матеріальних збитків немає.

Нагадаємо, 24 липня у Румунії збили дрон, який залетів у повітряний простір країни. Збройні сили Румунії одразу заявили, що візуально збитий безпілотник був схожий на російський Shahed чи "Герань-2".

Зранку 25 липня літаки F-16 Fighting Falcon румунських ВПС знову знищили безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Це сталося приблизно за 10 кілометрів на захід від населеного пункту Сфинту-Георге, розташованого в дельті Дунаю.

Станом на 26 липня пошуки уламків другого дрона-порушника досі тривають.