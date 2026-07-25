Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан в X.

Що відомо про черговий дрон, який змогли ліквідувати в Румунії?

За словами президента, 25 липня близько 08:30 за місцевим часом ворожий дрон був збитий приблизно за 10 кілометрів на захід від міста Сфинту-Георге. Безпілотник знищив пілот румунського винищувача F-16.

Два літаки F-16 Fighting Falcon румунських ВПС, що перебували на бойовому чергуванні в складі Повітряної поліції, перехопили повітряну ціль і виконали стандартні процедури ідентифікації та нейтралізації,

– повідомили в Міноборони Румунії.

Напередодні, 24 липня, румунські військові також ліквідували невідомий безпілотник, який залетів у повітряний простір країни. Інцидент стався близько 11:00 над безлюдною місцевістю, що дозволило пілоту безпечно застосувати озброєння. Наразі фахівці досліджують місце падіння уламків, щоб встановити всі обставини події.

На інцидент уже відреагував виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Сибіга. Він засудив порушення російським безпілотником повітряного простору Румунії, яка є членом Європейського Союзу та союзником по НАТО.

За словами очільника МЗС, такі дії свідчать про зневагу Кремля до міжнародного права, державного суверенітету та безпеки Європи. Сибіга наголосив, що Росія систематично перевіряє рішучість Заходу, тому відповіддю мають стати жорсткіші санкції, максимальний тиск на Москву та спільні зусилля із захисту європейського неба. Він також підкреслив, що найефективнішим способом зміцнення безпеки Європи є позбавлення Росії можливості продовжувати агресію та терор проти України.

Нагадаємо, 11 липня під час російської атаки дронами на Одещину в Румунії оголошували повітряну тривогу через загрозу поблизу кордону. За даними румунського Міноборони, радари зафіксували повітряні цілі біля українських міст Чилія та Ізмаїл, після чого сили ППО привели у бойову готовність. Тривогу оголошували на півночі повіту Тульча.