Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан в X.
Что известно об очередном дроне, который смогли ликвидировать в Румынии?
По словам президента, 25 июля около 08:30 по местному времени вражеский дрон был сбит примерно в 10 километрах к западу от города Сфинту-Георге. Беспилотник уничтожил пилот румынского истребителя F-16.
Два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС, находившихся на боевом дежурстве в составе Воздушной полиции, перехватили воздушную цель и выполнили стандартные процедуры идентификации и нейтрализации.
– сообщили в Минобороны Румынии.
Накануне, 24 июля, румынские военные также ликвидировали неизвестный беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны. Инцидент произошел около 11:00 над безлюдной местностью, что позволило пилоту безопасно применить вооружение. В настоящее время специалисты исследуют место падения обломков, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
На инцидент уже отреагировал исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он осудил нарушение российским беспилотником воздушного пространства Румынии, члена Европейского Союза и союзника по НАТО.
По словам главы МИД, такие действия свидетельствуют о пренебрежении Кремля к международному праву, государственному суверенитету и безопасности Европы. Сибига подчеркнул, что Россия систематически проверяет решимость Запада, поэтому ответом должны стать более жесткие санкции, максимальное давление на Москву и совместные усилия по защите европейского неба. Он также подчеркнул, что самым эффективным способом укрепления безопасности Европы является лишение России возможности продолжать агрессию и террор против Украины.
Напомним, 11 июля во время российской атаки дронами в Одесскую область в Румынии объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вблизи границы. По данным румынского Минобороны, радары зафиксировали воздушные цели у украинских городов Чилия и Измаил, после чего силы ПВО привели в боевую готовность. Тревогу объявляли на севере уезда Тульча.