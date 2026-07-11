Об этом сообщили в министерстве обороны Румынии.

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Почему в Румынии прозвучала воздушная тревога?

В субботу, 11 июля, в 04:39 румынские радары зафиксировали воздушные цели вблизи украинских городов Чилия и Измаил. Силы ПВО, а также вертолет IAR 330 Puma SOCAT, были приведены в состояние готовности.

Из-за возможной угрозы тревога была объявлена на севере уезда Тульча.

Справка: Уезд Тульча расположен на юго-востоке Румынии, на границе с Украиной. Он граничит с Одесской областью Украины через реку Дунай.

В 04:41 местным жителям было отправлено уведомление через систему RO-Alert.

По данным минобороны, нарушений воздушного пространства страны или падения летательных аппаратов на ее территории не было.

Воздушная тревога была отменена в 5:07.

В министерстве также сообщили, что в режиме реального времени информируют союзников по НАТО о подобных инцидентах и поддерживают с ними постоянную связь.

Напомним, что в Черном море у побережья Румынии обнаружили и обезвредили 5 морских дронов, часть из которых была с взрывчаткой. Четыре дрона нашли до взрыва беспилотника в порту Констанца, еще один – после этого.