Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

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Подробности обнаружения обломков российского БПЛА

Минобороны узнало о найденных обломках 29 июня. О них местный житель сообщил в экстренные службы.

На место происшествия прибыли специалисты ведомства и других служб. Они обследовали место находки и подтвердили наличие взрывчатки.

Взрывной заряд был уничтожен путем контролируемого подрыва на месте происшествия утром 30 июня, в специально подготовленном месте,

– заявили в министерстве.

Подрыв боевой части дрона: смотрите видео

Расследованием занимается прокуратура при Апелляционном суде в Констанце.

По предварительной оценке специалистов, местный житель обнаружил обломки беспилотника, который Россия запустила для атак на портовую инфраструктуру Украины в апреле 2026 года. Речь идет о периоде до усиления системы противовоздушной обороны Румынии после инцидента в городе Галац.

В румынском Минобороны напомнили, что с начала полномасштабной войны Россия более 100 раз атаковала украинские объекты вблизи румынской границы. Также зафиксировано 29 случаев нарушения воздушного пространства Румынии.

Напомним, в ночь на 29 мая российский БПЛА залетел на территорию Румынии и ударил в 10-й этаж многоэтажного дома в Галаце. Местные военные подняли авиацию в небо, но не сбили дрон.

Тогда в городе, примерно в 20 километрах от границы с Украиной, в результате взрыва пострадали два человека.