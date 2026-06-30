Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

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Деталі знайдення уламків російського БпЛА

Міноборони дізналось про знайдені уламки 29 червня. Про них місцевий житель повідомив екстрені служби.

На місце події прибули фахівці відомства та інших служб. Вони обстежили місце знахідки та підтвердили наявність вибухівки.

Вибуховий заряд було знищено шляхом контрольованого підриву на місці події вранці 30 червня, у спеціально підготовленому місці,

– заявили в міністерстві.

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Розслідуванням займається прокуратура при Апеляційному суді при Констанці.

За попередньою оцінкою фахівців, місцевий знайшов уламки безпілотника, який Росія запустила для атак по портовій інфраструктурі України у квітні 2026 року. Йдеться про період до посилення системи протиповітряної оборони Румунії після інциденту у місті Галац.

У румунському Міноборони нагадали, що від початку повномасштабної війни Росія понад 100 разів атакувала українські об'єкти поблизу румунського кордону. Також зафіксовано 29 випадків порушення повітряного простору Румунії.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня російський БпЛА залетів до Румунії та вдарив по 10 поверху багатоповерхівки у Галаці. Місцеві військові підіймали авіацію у небо, але не збили дрон.

Тоді у місті, приблизно за 20 кілометрів від кордону з Україною, внаслідок вибуху постраждали двоє людей.