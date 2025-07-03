Не треба посилати якогось історика, – генсек НАТО різко розніс Росію щодо переговорів у Стамбулі

Марк Рютте різко розкритикував підхід Москви до мирних переговорів з Україною. Заявив, що потрібні змістовні перемовини про сьогодення, а не "лекції з історії", які проводить очільник російської делегації Мединський.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Рютте розкритикував позицію Росії щодо мирних переговорів

Генеральний секретар НАТО заявив, що найважливіше зараз – змусити Росію сісти за стіл переговорів і говорити про теперішні реалії, а не про події далекого минулого.

Не треба посилати якогось історика, який розповідає, що було у 1700 якомусь році. Потрібні змістовні переговори про сьогодення,

– підкреслив Марк Рютте.

Також констатував, що українці прагнуть припинення вогню і миру якнайшвидше. Генсек наголосив, що для цього Захід має посилити тиск на Москву. Зокрема, зробити це за допомогою санкцій та інших важелів впливу.

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