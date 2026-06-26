"Ми кращі за вас": Рютте виклично звернувся до Росії

НАТО уважно стежить за діями Росії і не планує давати задню. Навпаки, Альянс нарощуватиме свою обороноздатність.

Із таким месенджем у Вашингтоні виступив генсек НАТО Марк Рютте.

Дивіться також В адміністрації Трампа розповіли, якої помилки припустився Путін

Як Рютте звернувся до Росії?

За його словами, союзники планують суттєво посилити оборонну промисловість і збільшити виробництво озброєння.

Рютте розповів, що на саміті НАТО в Анкарі очікується підписання нових контрактів, меморандумів і великих угод у сфері оборони.

На саміті ми проведемо великий день оборонної промисловості в перший день,

– заявив генсек.

Він наголосив, що такі кроки мають показати рішучість країн НАТО як своїм громадянам, так і Росії.

Рютте звернувся до Кремля, натякнувши, що Альянс добре розуміє його агресивні наміри, однак він набагато сильніший.

Ми знаємо, що ви робите, і ми в цьому кращі,

– сказав росіянам Рютте.

До слова, на саміті НАТО, що відбудеться 7 – 8 липня, союзники оголосять про виділення 70 мільярдів євро військової допомоги Україні у 2026 році та щонайменше такої ж суми у наступному році. Отже, Київ загалом може отримати до 140 мільярдів євро підтримки від НАТО впродовж двох років.

Нагадаємо, що розвідки країн Альянсу попереджають про підготовку Росії до конфлікту з блоком. Очікується, що вона може активізувати гібридні атаки проти країн східного флангу НАТО, зокрема Польщі та держав Балтії. Йдеться про кібератаки, провокації, диверсії, міграційний тиск та інформаційні кампанії.