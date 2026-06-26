С таким посланием в Вашингтоне выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Смотрите также : В администрации Трампа рассказали, какую ошибку допустил Путин

Как Рютте обратился к России?

По его словам, союзники планируют существенно укрепить оборонную промышленность и увеличить производство вооружений.

Рютте рассказал, что на саммите НАТО в Анкаре ожидается подписание новых контрактов, меморандумов и крупных соглашений в сфере обороны.

На саммите мы проведем большой день оборонной промышленности в первый день,

– заявил генсек.

Он подчеркнул, что такие шаги должны продемонстрировать решимость стран НАТО как своим гражданам, так и России.

Рютте обратился к Кремлю, намекнув, что Альянс хорошо понимает его агрессивные намерения, однако он гораздо сильнее.

Мы знаем, что вы делаете, и мы в этом лучше,

– сказал россиянам Рютте.

К слову, на саммите НАТО, который состоится 7 – 8 июля, союзники объявят о выделении 70 миллиардов евро военной помощи Украине в 2026 году и как минимум такой же суммы в следующем году. Таким образом, Киев в целом может получить до 140 миллиардов евро поддержки от НАТО в течение двух лет.

Напомним, что разведки стран Альянса предупреждают о подготовке России к конфликту с блоком. Ожидается, что она может активизировать гибридные атаки против стран восточного фланга НАТО, в частности Польши и стран Балтии. Речь идет о кибератаках, провокациях, диверсиях, миграционном давлении и информационных кампаниях.