Володимир Путін забезпечив себе можливістю продовжувати наступ в Україні без покарання з боку США, про нещодавній дедлайн можна забути. І який би начерк угоди не узгодили на Алясці, він досить сприятливий для Москви.

Зокрема, для того, щоб російський президент попередив Україну і Європу не вставати на його шляху. Наразі у світі обговорюють результати саміту, який мав би стати історичним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Які наслідки матиме зустріч на Алясці?

Колумніст Марк Чемпіон пише, що в Анкориджі не було видно жодних ознак того, що Дональд Трамп виступатиме за мир шляхом сил. Про припинення вогню, яке мало стати ключовою метою Трампа на саміті, не згадувалося.

Вже згодом у публікації на Truth Social він заявив, що прийняли російський формат переговорів про повне врегулювання конфлікту, попри війну, що триває. За його словами, Зеленський і Європа були в захваті, коли він повідомив їм це.

Утім, колумніст висловлює сумніви щодо цього. Також не було жодних згадок про додаткові санкції, доки в інтерв'ю Шону Хенніті президент не відповів, що тепер йому не потрібно думати про них принаймні протягом кількох тижнів.

Чемпіон підсумовує, що жодних ознак "вкрай суворих наслідків" або їхньої загрози не спостерігалося. Натомість військовий злочинець Володимир Путін отримав червону доріжку, дружнє поплескування по плечу і приватну поїздку з Трампом.

Ба більше, він зміг вийти з дипломатичної ізоляції, не відповідаючи на запитання міжнародних ЗМІ. Наразі зарано говорити, чи була це зрада, якої Зеленський і Європа побоювалися з моменту домовленості про зустріч на Алясці.

Попри це, зазначається, що є підстави побоюватися найгіршого в коментарях Трампа про припинення вогню, оскільки навіть за дві з половиною години переговорів він не просунувся ні на крок до врегулювання.

Після цього Дональд Трамп радше за все виставить Київ головною перешкодою на шляху до миру, вбиваючи клин між США та їхніми європейськими союзниками. Він вже заявив, що тепер Зеленському доведеться укласти угоду.

У такому разі, на думку колумніста, цей саміт не потребував такої підготовки, бо його суть була лише театральною – створити сцену, де Трамп міг би перезавантажити відносин між США і Росією, що завжди було його пріоритетом.

У виданні припускають, що американський президент, ймовірно, скористається закритими переговорами на Алясці, щоб заявити про повну готовність до миру, перш ніж вийти з цього. Це дозволить не чинити йому тиск на Путіна.