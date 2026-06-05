Місія "задобрити" Трампа до G7: Макрон організовує вечерю у Версальському палаці

Президент Емманюель Макрон може організувати приватну вечерю у Версалі з президентом США Дональдом Трампом. Таким чином у Парижі сподіваються утримати Вашингтон залученим до саміту G7.

Про це 5 червня написало видання Politico.

Дивіться також Уперше за 50 років: країни G7 зберуться на екстрене засідання через паливну кризу

Навіщо Макрону "задобрювати" Трампа

Автори матеріалу пишуть, що Макрон намагається налагодити стосунки із лідером США Трампом та все ж переконати його взяти участь у G7 й не покинути захід достроково.

Одним із варіантів "задобрення" є приватна вечеря у Версальському палаці. Французькі посадовці відзначають, що така зустріч має підштовхнути Трампа активніше долучатись до обговорень важливих для Європи питань, зокрема щодо війни Росії проти України чи ескалації на Близькому Сході.

Водночас у Парижі висловлюють занепокоєння щодо того, що Трамп все ж може скоротити свою участь у саміті або ж залишити його достроково.

Попри впевненість оточення Макрона в тому, що участь Трампа в саміті майже гарантована, непередбачуваність американського політика залишає остаточне рішення щодо вечері відкритим.

Як альтернативу вечері розглядають навіть спільну гру в гольф.

У Politico зазначають, що європейські лідери вже тривалий час шукають ефективні способи взаємодії з Трампом і дійшли висновку, що урочисті формати, персональна увага та елементи розкоші часто допомагають налагодити діалог. Водночас у Європі сумніваються, що такі підходи спрацюють цього разу, з огляду на напруженість у відносинах США із союзниками через Іран, Україну та торговельні суперечки.

Депутат від ліберальної партії Еммануеля Макрона Renaissance описав саміт як подію, яку європейцям "просто потрібно пережити".

Потрібно його вразити і підлещуватися до нього. Вже побували на Ейфелевій вежі… Що ще залишається, як не Дзеркальна зала у Версальському палаці?,

– сказав європейський чиновник.

Автори нагадали розкішну вечерю Трампа з королем і королевою Нідерландів під час торішнього саміту НАТО в Гаазі. Також Трамп, за їхніми спостереженнями, справді був вражений урочистим прийомом у Віндзорському палаці у Великій Британії.

Саміт G7: що кажуть у Європі

Водночас у Європі зберігають надію, що саміт G7 може дати конкретні результати.

Як зазначив колишній міністр, ця зустріч розглядається як шанс переконати Трампа знову приєднатися до клубу". Європейські організатори при цьому готуються до того, що перебіг саміту може бути непередбачуваним і вимагатиме швидкої реакції на можливі зміни.

Як повідомило джерело, близьке до президента Франції, ситуація залишається вкрай невизначеною і може швидко змінитися, зокрема у разі відкриття Ормузької протоки та досягнення домовленостей з Іраном.

У Парижі також наголошують, що питання безпеки судноплавства в протоці має глобальне значення, а американська адміністрація потенційно може перекласти відповідальність за відсутність прогресу на європейських партнерів.

Зауважимо, що зустріч лідерів G7 має відбутись в французькому місті Евіан-ле-Бен 15 – 17 червня.

ЗМІ припускають, що під час саміту Трамп намагатиметься просувати розвиток американських технологій штучного інтелекту, розширення експорту США, зменшення залежності від Китаю в постачанні критично важливих мінералів, боротьбу з наркотрафіком і нелегальною міграцією, а також нарощування видобутку енергоресурсів, передусім викопного палива.