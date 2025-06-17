Тиск на Росію, безпека на Близькому Сході і не тільки: країни G7 випустили спільну заяву

Глава канадського уряду Марк Карні представив спільну заяву лідерів країн G7 відповідно до підсумків саміту "Великої сімки" в Кананаскісі. В ній ідеться про Україну, Близький Схід, Індо-Тихоокеанський регіон і піднімається ще низка питань.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу премʼєр-міністра країни.

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Спільна заява країн G7

Лідери "Великої сімки" збиралися на саміт з метою зміцнення економіки, підвищення безпеки, прискорення цифрового переходу, зміцнення партнерських відносин, досягнення справедливого і міцного миру в Україні, а також прихильність стабільності на Близькому Сході.

Війна в Україні

На саміті лідери G7 висловили підтримку зусиллям Дональда Трампа щодо досягнення справедливого і міцного миру в Україні.

"Вони визнали, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія має зробити те саме. Лідери G7 сповнені рішучості вивчити всі варіанти максимального тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями", – йдеться в заяві.

Лідери G7 обговорили підтримку сильної і суверенної України, включно з виділенням коштів на оборону, а також підтримку відновлення і реконструкції країни.

Близький Схід

Під час саміту підтверджено відданість миру і стабільності на Близькому Сході. Лідери "Великої сімки" обмінялися думками щодо розвитку ситуації після терористичних атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та активної фази конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Крім цього, вони обговорили важливість безперешкодної гуманітарної допомоги Газі, звільнення всіх заручників і негайного й постійного припинення вогню.

В заяві йдеться, що лідери підтвердили право Ізраїлю на самозахист і чітко заявили, що в Ірану ніколи не може бути ядерної зброї.

Безпека Індо-Тихоокеанського регіону

Лідери наголосили на важливості вільного, відкритого, процвітаючого та безпечного Індо-Тихоокеанського регіону. Вони обговорили зростаюче економічне співробітництво з регіоном. Вони підкреслили важливість конструктивних і стабільних відносин з Китаєм. Лідери обговорили свої постійні серйозні занепокоєння щодо дестабілізуючої діяльності Китаю у Східно- та Південно-Китайському морях, а також важливість підтримки миру та стабільності в Тайванській протоці.

Вони також висловили занепокоєння щодо програм КНДР зі створення ядерної зброї та балістичних ракет.

Про що ще йдеться в спільній заяві лідерів G7: