Підтримують вступ України в НАТО, просять посилити санкції проти Росії: деталі саміту у Хорватії

12 липня відбулася друга міністерська зустріч "Україна – Південно-Східна Європа" у хорватському Дубровнику. Було ухвалено спільне комюніке з підтримкою запрошення України до НАТО.

На зустрічі був присутній міністр закордонних та європейських справ Гордан Грліч Радман і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, та низка інших європейських міністрів та посадовців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МЗС України.

Дивіться також Для Європи важливо створити новий оборонний альянс: яке місце там може посісти Україна

Про що йдеться у спільному комюніке?

Учасники підтвердили непохитну відданість підтримці України та прагнення до миру. Також прозвучав заклик про повне виведення російських військ.

На засіданні засудили "тривале незаконне, нічим спровоковане та невиправдане" повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Учасники наголосили, що це є злочином проти українського народу, порушенням міжнародного права та серйозною загрозою миру, безпеці та стабільності в усьому світі.

У комюніке також засудили участь у війні на боці Росії інших країн та закликали це припинити.

"Ми рішуче підтримуємо принцип, що жодна ініціатива щодо майбутнього України не може бути реалізована без повної участі України. Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та визначати своє майбутнє без зовнішнього втручання", – також йдеться у заяві.

Окрім того, країни обговорили вступ України у ЄС та НАТО.

Майбутнє членство України … в ЄС є життєво важливим для довгострокової стабільності, безпеки та процвітання нашого регіону та Європи в цілому… Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, і вітали б запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови,

– йдеться у комюніке.

Міністри наголосили, що членство України в НАТО – найкращий економічно ефективний варіант безпеки для нашої держави. Вони додали, що Росія чи будь-яка інша країна, яка не є членом Альянсу, не може накладати вето на розширення цього союзу.

Окрім того, на зустрічі наголосили на стратегічній важливості Чорного моря для безпеки, а також зобов'язалися протидіяти гібридним загрозам, маніпуляціям, кіберопераціям іноземних держав.

Ми визнаємо важливу роль України як світового виробника та постачальника продовольства. Українські сільськогосподарська продукція повинна вільно та безпечно доставлятися на світові ринки завдяки безпечній, безперешкодній комерційній навігації та доступу до портів Чорного та Азовського морів. Ми підтримуємо гуманітарну програму "Зерно з України" та засуджуємо будь-яке використання продовольчої безпеки як зброї,

– також йдеться у документі.

Країни зобов'язалися зміцнювати енергетичну безпеку. Зокрема, наголосили на тому, що ЗАЕС повинна повернутися під контроль України.

На зустрічі також закликали притягнути Росію до відповідальності за її злочини, посилити санкції, а також пообціли допомогти Україні з відбудовою та розмінуванням.