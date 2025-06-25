Рютте не довіряє Путіну та не змінив свого ставлення до нього

За підсумками саміту НАТО, генсек Рютте заявив, що не довіряє Володимиру Путіну. Він нагадав про брехню російського диктатора щодо трагедії з літаком MH17.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг генсека НАТО Марка Рютте.

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Рютте звинуватив Путіна у брехні

На запитання журналістів чи обговорював генсек НАТО із Дональдом Трампом ставлення до Путіна, Рютте запевнив, що не довіряє російському диктатору Володимиру Путіну. Також він наголосив, що не змінив своєї думки про нього.

Рютте нагадав про події 2014 року, коли був збитий малайзійський рейс "MH17". Тоді, за словами генсека, Росія запевняла, що не має жодного відношення до трагедії.

Путін сказав мені, що його немає на Донбасі, що він не має жодних справ в Україні. Це все була брехня,

– сказав Рютте.

Раніше повідомлялось, що генсек НАТО наголосив про можливий напад Росії на Альянс. За прогнозами атака може розпочатися вже за 5 – 7 років. Також за його словами, НАТО потрібно адаптуватися до нової реальності, реформуватися й забезпечити збалансоване фінансування оборонної сфери, щоб бути готовим до можливої російської агресії.