Без згадки про членство України в НАТО: яке рішення натомість готують на саміті

НАТО розглядає можливість включення допомоги Україні до нової цілі оборонних витрат. Водночас у проєкті декларації саміту не згадується перспектива членства України в Альянсі.

Відповідна ініціатива обговорюється напередодні саміту Альянсу, що відбудеться цього місяця в Гаазі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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НАТО включить допомогу Україні до оборонного бюджету

За попереднім проєктом декларації, союзники також мають намір витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону: 3,5% – на основні оборонні потреби, ще 1,5% – на кіберзахист, захист інфраструктури та цивільну готовність. Допомога Україні також планується в рамках цих показників.

Цьогорічна декларація відрізняється від торішньої. За даними виданням, вона присвячена оборонним витратам. На цей раз у документі не згадується зобов'язання НАТО довгострокової безпекової допомоги України, яке було рік тому.

Як повідомляє видання, стислість заяви та саміту покликана для мінімізації конфліктів між Дональдом Трампом та партнерами. Раніше він критикував союзників за "недостатнє фінансування оборони".

За даними джерел видання, генсек НАТО Марк Рютте сподівається, що згода союзників про спрямовування не менше 5% ВВП на оборону, можна буде представити як перемогу для Дональда Трампа. Водночас члени альянсу прагнуть утримати США в НАТО.

Водночас у проєкті відсутні згадки про перспективу членства України в НАТО та торішня обіцянка допомоги Києву. Росію в документі визнано "загрозою" для євроатлантичної безпеки, але не прямо агресором проти України.

Нагадаємо, генсек НАТО напередодні саміту наголосив, що євроатлантичний шлях України залишається незмінним і незворотним. За словами Рютте, відсутність окремого пункту про Україну в цьогорічному комюніке не вплине на раніше ухвалені рішення щодо її євроатлантичної інтеграції.