Без обіцянок Україні й згадок про тарифи: на саміті НАТО планують уникнути конфлікту з Трампом

На саміті в Гаазі Трампу запропонують підписати коротке комюніке, щоб уникнути напруги з європейськими лідерами. Заява міститиме вимогу США щодо зростання оборонних витрат.

На прийдешньому саміті НАТО планують уникнути суперечок між президентом США та європейськими лідерами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Саміт без обіцянок Україні

Як передає видання, цьогорічне комюніке буде присвячене історичному рішенню країн-членів НАТО. Воно стосуватиметься збільшення оборонних витрат, щоб посилити стримування Росії. У заяві буде пункт про підвищення витрат на оборону до 5% ВВП, що і стало основною вимогою Трампа. Сам документ буде стислим.

Цього разу ми зробимо ще коротше. Один аркуш паперу, і всього п'ять абзаців,

– повідомив співрозмовник.

Як мовиться у The Telegraph, організатори прагнуть не допустити витоку інформації до ЗМІ. Так, генсек НАТО Марк Рютте обмежив коло людей, які отримають документ. Його отримають лише посли. Також уникають згадки про торгівельні тарифи та вступ України до Альянсу, щоб не провокувати конфлікт з Білим домом.

Які зустрічі плануються в Гаазі

Дональда Трампа обіцяють зустріти урочисто, повідомили у виданні. Також його запросять на вечерю з королем Нідерландів. Водночас контакти між Трампом і Зеленським обмежать, аби уникнути публічного конфлікту.

За джерелами видання, засідання Ради Україна – НАТО відбудеться на рівні міністрів закордонних справ. Натомість не передбачено засідань Контактної групи з оборони України чи "коаліції охочих".

Нагадаємо, НАТО розглядає варіант включення підтримки України до нових цілей з оборонних витрат. Однак цьогоріч відсутня згадка про перспективу членства України в Альянсі. Також документ не містить зобов'язання щодо довгострокової безпекової підтримки нашої держави, яке було торік.