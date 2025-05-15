Не США: у Нідерландах розповіли, хто вирішуватиме щодо запрошення Зеленського на саміт НАТО

Рішення стосовно запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться влітку, прийматиме генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп під час пресконференції глав МЗС країн НАТО в Анталії у четвер, 15 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Рішення ухвалюватиме Рютте

У Гаазі з період з 24 по 26 червня відбудеться саміт лідерів країн НАТО 2025 року. Наразі немає оголошень щодо запрошених. Рішення стосовно запрошення Володимира Зеленського на зустріч ухвалюватиме безпосередньо сам генсек.

Я буду дуже радий приймати президента Зеленського та українську делегацію в Гаазі. Але питання про запрошення вирішує генеральний секретар НАТО,

– заявив Каспар Вельдкамп.

За його словами, майбутній саміт буде одним із найважливіших в новітній історії Альянсу. Міністр закордонних справ Нідерландів розповів, що перш за все учасники засідання обговорять посилення витрат на оборону країн-членів.

Нагадаємо, раніше Euractiv повідомляло, що Володимир Зеленський цього року вперше за останні три роки не братиме участі в ключових обговореннях на саміті НАТО, і це роблять, щоб догодити президенту США Дональду Трампу.