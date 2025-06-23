НАТО готує нову формулу підтримки ЗСУ: Рютте розкрив деталі рішення саміту

Фінальне рішення саміту НАТО у Гаазі міститиме окремий пункт про Україну. Генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що союзники підтвердять підтримку ЗСУ та пов’яжуть її зі зростанням оборонних витрат до 5% ВВП.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з посиланням на заяву генсека НАТО Марка Рютте на пресконференції перед початком саміту у Гаазі, передає 24 Канал.

Він наголосив, що остаточне рішення саміту включатиме важливі формулювання на підтримку України, зокрема, щодо нарощування оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року.

Це чітке зобов’язання союзників,

– підкреслив Рютте.

Таким чином він спростував повідомлення деяких медіа про нібито відсутність України у тексті підсумкового комюніке.

Посол США при НАТО Метью Вітакер у свою чергу, також підтвердив, що текст документа ще узгоджується. Втім, він очікує, що комюніке буде чітким і відобразить реальну оцінку загроз.

Не можна заперечувати, що причина, через яку ми так зосереджені на збільшенні оборонних інвестицій до 5%, в Росії та довгостроковій загрозі, яку Росія становить для безпеки НАТО,

– зазначив дипломат.

За його словами, лідери 32 країн НАТО вже завтра зберуться, щоб зафіксувати історичне зобов’язання, яке стане відповіддю на російську агресію, кібератаки та загрози у космосі.