Саміт Трампа, Путіна та Сі у Китаї: головне про зустріч лідерів США, Росії та Китаю

Саміт за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна відбудеться 19 листопада у Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Зустріч лідерів США, Росії та Китаю вже охрестили "новою Ялтою".

14:35, 16 листопада Оприлюднено точний розклад саміту лідерів у Шеньчжені Тристороння зустріч Трампа, Сі та Путіна призначена на 19 листопада о 14:30 за місцевим часом, повідомляє видання Estadão. Перед цим о 12:45 президент США проведе окремі переговори з главою Китаю, тоді як зустріч із главою Кремля не передбачена. 14:05, 16 листопада Лідери проведуть переговори без узгодженого порядку денного Сторони вирішили не затверджувати регламент зустрічі заздалегідь, повідомляє Financial Times. Пекін прагне уникнути втягування в обговорення війни в Україні. 13:29, 16 листопада США вирішили не порушувати тему України Дональд Трамп зосередиться на війні з Іраном та контролі над ядерними озброєннями, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на посадовця Білого дому. 09:25, 16 листопада Китай офіційно підтвердив саміт трьох лідерів Речник МЗС КНР оголосив, що Сі Цзіньпін, Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться 19 листопада в Шеньчжені на полях саміту АТЕС.

Про офіційне погодження зустрічі повідомило Міністерство закордонних справ Китаю. Переговори відбудуться в четвер, 19 листопада, на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Формат без регламенту та ключові теми

За даними видання Financial Times, тристороння зустріч пройде без заздалегідь узгодженого порядку денного, що є незвичним кроком для китайського дипломатичного протоколу. Американська сторона розраховує зосередитися на питаннях контролю над ядерними озброєннями та врегулюванні протистояння з Іраном. Як повідомило агентство Bloomberg, Дональд Трамп не планує порушувати питання російсько-української війни під час тристоронніх переговорів.

Зі свого боку Пекін також чинить опір включенню війни в Україні до порядку денного саміту, оскільки не бажає брати на себе пряму роль у мирному процесі. Водночас Москва розглядала переговори як можливість узгодити параметри завершення війни на власних умовах, сподіваючись схилити Вашингтон до поступок.

Реакція Києва та європейських партнерів

В Україні плани кулуарних переговорів про долю держави категорично відкинули. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошував, що запрошення російського диктатора на подібні майданчики не принесе миру, а лише розпалить агресивні апетити Москви. Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що будь-який перерозподіл сфер впливу на кшталт Ялтинської конференції 1945 року є неприпустимим.

У Європі також закликали не підвищувати штучно статус країни-агресорки. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив перед засіданням Ради ЄС, що Росія давно втратила статус наддержави, тому за столом переговорів зі США та Китаєм має бути представлений Європейський Союз.