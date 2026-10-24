Має власні причини: чому Сі Цзіньпін може зірвати саміт із Трампом і Путіним

У листопаді в Шеньчжені може відбутися саміт Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Втім, Пекін не поспішає давати згоду, адже така зустріч створює дипломатичні ризики для КНР.

Про обережну позицію китайського керівництва йдеться у статті аналітичного журналу The Diplomat. Аналітики зауважують, що Москва прагне домовленостей щодо України за зразком Ялтинської конференції 1945 року, аби послабити ізоляцію. Водночас для Білого дому пріоритетом на переговорах має стати тема ядерного роззброєння.

Чому Пекін уникає тристороннього формату

Проведення тристороннього саміту у Китаї могло б стати символічною перемогою для Сі Цзіньпіна. Він отримав би можливість постати перед світом як лідер, здатний зібрати за одним столом керівників двох найбільших ядерних держав.

Але Пекін має декілька вагомих причин уникати перемовин на трьох.

По-перше, Китай виграє від окремих контактів із Вашингтоном та Москвою і послідовно наголошує, що до мирного процесу мають бути залучені і Київ, і Москва.

По-друге, вимоги щодо ядерного роззброєння створюють незручне становище для КНР, адже її арсенал значно менший за американський та російський.

Окрім того, тристоронній саміт міг би затьмарити основні заходи саміту АТЕС, де Пекін прагне продемонструвати власне економічне лідерство. Наполягання на переговорах трьох великих держав суперечить закликам Китаю до багатосторонньої співпраці в регіоні.

Який дипломатичний маневр може обрати Китай

За даними аналітиків, Сі Цзіньпін не може повністю відкинути ідею зустрічі, тому дипломати можуть спробувати змінити її формат.

Замість офіційного саміту щодо України чи ядерної зброї КНР може організувати менш формальний контакт. У такому разі очільник Китаю виступатиме скоріше господарем майданчика для переговорів США та Росії, ніж повноцінним учасником.

Раніше речник Кремля зазначав, що сторони лише згадували про можливість такої зустрічі, але визнали неможливість діалогу без чинної влади України. Водночас у дипломатичному відомстві Китаю утримувалися від коментарів щодо підготовки саміту.